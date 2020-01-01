Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"

"Я, правительство и иранский народ решительно осуждаем эту мерзость со стороны США", - сказал Хаменеи, добавив, что США мстят шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ)*, с которым боролось ополчение.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.