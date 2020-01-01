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Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"
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РИА Новости

Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"

11:59 01.01.2020
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал удары США по иракскому шиитскому ополчению мерзостью, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
"Я, правительство и иранский народ решительно осуждаем эту мерзость со стороны США", - сказал Хаменеи, добавив, что США мстят шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ)*, с которым боролось ополчение.
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США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
*Запрещенная в России террористическая операция.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
30 декабря 2019, 11:24
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
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Али ХаменеиИракИранСШАВ мире
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