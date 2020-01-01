Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"

ТЕГЕРАН, 1 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал удары США по иракскому шиитскому ополчению мерзостью, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
"Я, правительство и иранский народ решительно осуждаем эту мерзость со стороны США", - сказал Хаменеи, добавив, что США мстят шиитскому ополчению "Хашд аш-Шааби" за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ)*, с которым боролось ополчение.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
*Запрещенная в России террористическая операция.
30 декабря 2019, 11:24В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом