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Задержанный на Украине севастополец Резуник вернулся в Крым
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РИА Новости

Задержанный на Украине севастополец Резуник вернулся в Крым

11:47 01.01.2020
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© Фото : Ирина РезуникЖитель Севастополя Степан Резуник
Житель Севастополя Степан Резуник
© Фото : Ирина Резуник
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении и освобожденный после обмена пленными в Донбассе, вернулся в Севастополь на поезде, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Резуник был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В начале октября Резуник был выпущен из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.
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"Степан Резуник приехал сегодня утром в Севастополь спустя полгода после украинского плена, иными словами это не назовешь, когда человека задерживают по надуманным причинам. Теперь он вместе со своей семьей после долгой вынужденной разлуки. Символично, что Степан вернулся в Крым на поезде, который следовал из Петербурга по Крымскому мосту через Керченский пролив", - сказал Молохов.
По его словам, возвращение Резуника стало настоящим новогодним подарком для его жены и двух маленьких детей.
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Степан РезуникКрымский мостКрымСевастопольВ мире
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