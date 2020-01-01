Задержанный на Украине севастополец Резуник вернулся в Крым

Резуник был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В начале октября Резуник был выпущен из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.