Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Папа римскийФранциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.
Позднее понтифик извинился за свой поступок.
"Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", — заявил он, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
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