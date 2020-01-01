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Религия и мировоззрение
2020-01-01T15:29+0300
https://ria.ru/20200101/1563059633.html
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156306/12/1563061247_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_aac8c75a62af61ea089bc75d2f8772e9.jpg
РИА Новости
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
2020-01-01T11:12+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=86228330&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/12/1563061247_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_d96b6b06db6938c9f75f8f66f36ea315.jpg
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

11:12 01.01.2020 (обновлено: 15:29 01.01.2020)
195239
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.
Позднее понтифик извинился за свой поступок.
"Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", — заявил он, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
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Обсудить 73
Религия и мировоззрениеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РимВ мире
Популярные комментарии
Понтифик по церковным канонам должен был щёку подставить, а не отбиваться как драчун. Их поведение и церковные догмы в полном противоречии, сказки сказками, а жизнь жизнью, большая разница.
1 января, 11:57
aalex.harison
22615035661
Заголовок наиглупейший. Она схватила его за руку и потащила, как своего родственника. За это надо было по морде ей съездить. Он ещё культурно поступил.
1 января, 11:44
General2810
2551722371
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