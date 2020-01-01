Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

НАЛЬЧИК, 1 янв — РИА Новости. Трое сотрудников полиции, раненные в результате нападения на пост ДПС в Магасе, находятся в больнице, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии.
"Их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести, но опасности для жизни нет. Раненый участник нападения находится в тяжелом состоянии", — добавил собеседник агентства.
Инцидент произошел около 17:30 во вторник. По информации источника в правоохранительных органах, неизвестные на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, который дежурил на посту при въезде в Магас, а затем с ножами напали на экипаж ДПС.
Полицейские открыли огонь. Согласно предварительным данным, двое нападавших — жители республики 18 и 22 лет — были ликвидированы, еще один получил ранения и находится в больнице. Один полицейский погиб.