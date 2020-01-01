В Кузбассе выписали девочку, госпитализированную после поджога платья

КЕМЕРОВО, 1 янв - РИА Новости. Пятилетнюю девочку из Новокузнецка, попавшую в реанимацию из-за того, что ее платье подожгли подружки, 30 декабря выписали домой, сообщила РИА Новости мама ребенка Людмила Лепке.

Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства зажигалкой девятилетней девочки загорелось платье ее пятилетней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. Пострадавшая находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела. По словам мамы ребенка, подруги подожгли платье ребенка за то, что она обещала рассказать их старшей сестре, что они курят. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", проведены ряд экспертиз, в числе которых пожарно-техническая и психолого-психиатрическая.

"(Она) Новый год дома празднует. Нас отпустили домой, она только на перевязки теперь ездит. Отпустили 30 декабря. Чувствует себя нормально, пока не ходит, врачи пока не дают прогнозов. Я загадала, чтобы моя дочка бегала. Врач Евгений Владимирович каждый день нам звонит. Дочка любит доктора, зовет его дядей Женей", – рассказала Людмила Лепке.

Собеседница агентства уточнила, что на елке, которая прошла для больных детей в больнице, дочка была в костюме Снежной королевы, который ей сшили медсестры отделения.

"Ей много подарков надарили ... Она была нарядная на елке в больнице. Ей костюм медсестры надели, она у меня была Снежная королева, медсестры сами сделали ей. Ее все любят в отделении", – уточнила мама ребенка, добавив, что дочка уже разговаривает.

"Хорошо чувствую. Стишки рассказывала. Дед Мороз подарил подарок", – рассказала девочка РИА Новости.

По словам Людмилы Лепке, 31 декабря ее дочь дождалась боя курантов и только потом легла спать. Мама пострадавшей девочки добавила, что вся семья загадала одно желание – чтобы дочка поскорее поправилась.