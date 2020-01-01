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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-01T10:58+0300
https://ria.ru/20200101/1563059440.html
В МЧС рассказали об опасности новогодних елок
https://cdn23.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_0:71:3077:1801_1036x0_80_0_0_bdd8f0b68b4b58a03e3bdda784dc2de3.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали об опасности новогодних елок

10:58 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной, для этого необходимо знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, напоминает МЧС России.
В ведомстве уверены, что только знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и елочным украшениям позволят отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей.
Новогоднюю елку нужно устанавливать как дальше от каминов, газовых плит, а также других источников открытого огня. Важно помнить, что неправильно установленная и собранная елка может упасть и травмировать ребенка, поэтому искусственную ель следует собирать только по инструкции.
Спасатели напоминают, что в комнате, где установлена елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Также нужно всерьез задуматься о безопасности украшений: лучше всего нарядить елку легкими украшениями, которые не бьются – бантами, шишками или шариками из стеклопластика.
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В целях пожарной безопасности на елку запрещается устанавливать свечи и бенгальские огни - ведь при контакте, например, с "ватным" снегом и бумажными игрушками избежать возгорания не удастся. При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары, резюмируют в МЧС.
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Новый год—2020МЧС РФРоссияОбщество
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