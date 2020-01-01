В МЧС рассказали об опасности новогодних елок

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной, для этого необходимо знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, напоминает Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и безопасной, для этого необходимо знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, напоминает МЧС России

В ведомстве уверены, что только знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и елочным украшениям позволят отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей.

Новогоднюю елку нужно устанавливать как дальше от каминов, газовых плит, а также других источников открытого огня. Важно помнить, что неправильно установленная и собранная елка может упасть и травмировать ребенка, поэтому искусственную ель следует собирать только по инструкции.

Спасатели напоминают, что в комнате, где установлена елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Также нужно всерьез задуматься о безопасности украшений: лучше всего нарядить елку легкими украшениями, которые не бьются – бантами, шишками или шариками из стеклопластика.