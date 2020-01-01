Глава оператора ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Первая ночь работы ООО "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме, отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту, сообщил в среду глава компании Сергей Макогон.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.

Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он в Facebook . "Первая ночь Оператора ГТСпрошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он в

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердила тарифы на транспортировку газа.

Переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.