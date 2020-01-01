Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T11:47+0300
https://ria.ru/20200101/1563058955.html
Глава оператора ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании
https://cdn21.img.ria.ru/images/155881/72/1558817233_0:144:3132:1906_1036x0_80_0_0_095d1be6951e516bc391d7ae3ed7a15d.jpg
РИА Новости

Глава оператора ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

10:19 01.01.2020 (обновлено: 11:47 01.01.2020)
2027
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Первая ночь работы ООО "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме, отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту, сообщил в среду глава компании Сергей Макогон.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
"Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он в Facebook.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердила тарифы на транспортировку газа.
Переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
Вчера, 08:29Сказано в эфире
Целый комплект соглашений. РФ и Украина договорились о транзите газаРоссия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января. Это достижение оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от "Нафтогаза" начался процесс создания отдельного юрлица. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.
0710521
Обсудить 6
УкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что будет дальше? Гарантий от воровства газа никто не давал, в договоре это не прописано....
1 января, 11:42
С Сильвер Конт
1610000
А что должно было произойти? Изменения только на бумаге, остальное как было так и есть.
1 января, 11:03
Арсений Понфиленко
1400000
Рекомендуем
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Объект газотранспортной системы Украины
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния