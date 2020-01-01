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В Мексике 16 человек погибли в результате массовой драки в тюрьме
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РИА Новости

В Мексике 16 человек погибли в результате массовой драки в тюрьме

10:12 01.01.2020 (обновлено: 10:42 01.01.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 1 янв - РИА Новости. Власти центрального мексиканского штата Сакатекас сообщили о крупной стычке между заключенными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли, в результате которой погибли 16 человек, лишенных свободы, еще пять получили ранения.
"Благодаря совместному вмешательству (силовых структур - ред.) около 17 часов удалось остановить стычку заключенных. В результате инцидента на месте погибли 15 человек, в больницу были доставлены шестеро, позднее один из них скончался", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министерства безопасности штата Сакатекас.
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После столкновения на месте были изъяты четыре единицы огнестрельного, а также холодное оружие. В сообщении отмечается, что неделей ранее в учреждении был произведен полный досмотр, в ходе которого также были изъяты различные запрещённые предметы.
Мятежи и жестокие конфликты в мексиканских тюрьмах случаются каждый год. Бунт в тюрьме "Топо-Чико" штата Нуэво-Леон в феврале 2016 года унес жизни почти 50 человек и стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.
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