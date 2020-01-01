В Мексике 16 человек погибли в результате массовой драки в тюрьме

В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме

В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме

После столкновения на месте были изъяты четыре единицы огнестрельного, а также холодное оружие. В сообщении отмечается, что неделей ранее в учреждении был произведен полный досмотр, в ходе которого также были изъяты различные запрещённые предметы.