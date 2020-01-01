Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар рассказал в интервью РИА Новости, что любит книги Федора Достоевского и Бориса Акунина, а также, что он собрал коллекцию дальневосточных сувениров.
Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.
"Хотя я не очень свободно владею русским языком, я всегда пробовал читать книги на русском языке, что иногда бывает трудно. Мои любимые из них - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "Левиафан", исторические детективы Бориса Акунина", - рассказал генконсул.
Помимо этого, Кумар также любит коллекционировать сувениры.
"Мой список сувениров включает интересную коллекцию из музея мамонта в Якутске, деревянные статуэтки духов-покровителей Камчатки, травяной чай, костяные сувениры с изображениями традиций и легенд Камчатки", - отметил генконсул.
Он рассказал, что, прожив почти два года во Владивостоке, много узнал об этом городе.
"Считаю этот город воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Особенно мне здесь понравилась зима, так как она солнечная по сравнению с Москвой. За два года я побывал во многих дальневосточных регионах. Я восхищаюсь нетронутой дикой природой, заповедниками и живописными пейзажами в этой части России", - добавил собеседник агентства.
13 ноября 2019, 20:50Путин обсудил с Моди совместные проекты России и Индии