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Культура
2020-01-01T10:07+0300
https://ria.ru/20200101/1563058700.html
Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях
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РИА Новости

Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях

10:07 01.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар рассказал в интервью РИА Новости, что любит книги Федора Достоевского и Бориса Акунина, а также, что он собрал коллекцию дальневосточных сувениров.
Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.
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"Хотя я не очень свободно владею русским языком, я всегда пробовал читать книги на русском языке, что иногда бывает трудно. Мои любимые из них - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "Левиафан", исторические детективы Бориса Акунина", - рассказал генконсул.
Помимо этого, Кумар также любит коллекционировать сувениры.
"Мой список сувениров включает интересную коллекцию из музея мамонта в Якутске, деревянные статуэтки духов-покровителей Камчатки, травяной чай, костяные сувениры с изображениями традиций и легенд Камчатки", - отметил генконсул.
Он рассказал, что, прожив почти два года во Владивостоке, много узнал об этом городе.
"Считаю этот город воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Особенно мне здесь понравилась зима, так как она солнечная по сравнению с Москвой. За два года я побывал во многих дальневосточных регионах. Я восхищаюсь нетронутой дикой природой, заповедниками и живописными пейзажами в этой части России", - добавил собеседник агентства.
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КультураШубхам КумарБорис АкунинФедор ДостоевскийВладивостокИндия
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