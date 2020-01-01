Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.

"Хотя я не очень свободно владею русским языком, я всегда пробовал читать книги на русском языке, что иногда бывает трудно. Мои любимые из них - "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "Левиафан", исторические детективы Бориса Акунина", - рассказал генконсул.

Помимо этого, Кумар также любит коллекционировать сувениры.

"Мой список сувениров включает интересную коллекцию из музея мамонта в Якутске, деревянные статуэтки духов-покровителей Камчатки, травяной чай, костяные сувениры с изображениями традиций и легенд Камчатки", - отметил генконсул.

Он рассказал, что, прожив почти два года во Владивостоке, много узнал об этом городе.