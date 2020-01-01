В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

Командир дорожной полиции этой провинции Фавад Салехи заявил СМИ, что атака на пост полиции в одноименном уезде Балх произошла поздно вечером во вторник. Всего на КПП находилось 14 человек, и шестеро из них выжили после нападения.
При этом источник сообщил каналу, что талибы атаковали пост дорожной полиции при помощи внедренного в ряды правоохранителей агента. "Талибан" пока не прокомментировал СМИ сообщения о нападении и гибели полицейских.
По подсчетам местного телеканал 1TV, который ссылается на источники и местные власти, всего в результате атак талибов в ночь со вторника на среду в северных районах Афганистана погибли 23 силовика. В частности, боевики напали на КПП сил безопасности в провинции Кундуз, убив восемь человек, среди которых были полицейские и военные, и еще четверо получили ранения. Помимо атаки на КПП в провинции Балх, талибы напали еще и на пост в северо-восточной провинции Тахар, в результате чего погибли семь афганских силовиков.
17 декабря 2019, 13:40Война в СирииВ ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан
Представитель губернатора провинции Тахар Джавад Хиджри сообщил СМИ, что войска провели контратаку, ликвидировали 11 боевиков и ранили еще пятерых.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России