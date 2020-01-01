Индия изучит сотрудничество с технопарком "Русский" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Индия изучает возможности сотрудничества с технопарком "Русский" во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индия изучает возможности сотрудничества с технопарком "Русский" во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.

Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.

"В области науки и технологий обе стороны прилагают согласованные усилия для укрепления, расширения и углубления сотрудничества в новых появляющихся областях инноваций, стартапов и искусственного интеллекта. Для руководства научно-техническим сотрудничеством между двумя странами была создана Индийско-российская рабочая группа по науке и технике (S & TWG), которая стала одной из основных рабочих групп при индо-российской межправительственной комиссии. В настоящее время мы изучаем возможности по сотрудничеству с технопарком на острове Русский", - отметил Кумар.

Он напомнил, что на ВЭФ-2019 во Владивостоке были подписаны меморандум о взаимопонимании между Фондом технологического предпринимательства ДВФУ и Университетом AMITY, а также соглашение о сотрудничестве между RUS Education Pvt., ДВФУ и Дальневосточным агентством по содействию инвестициям и поддержке экспорта.