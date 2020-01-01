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Индия изучит сотрудничество с технопарком "Русский" во Владивостоке
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РИА Новости

Индия изучит сотрудничество с технопарком "Русский" во Владивостоке

10:06 01.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Индия изучает возможности сотрудничества с технопарком "Русский" во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.
Кумар завершает практически 3,5 года службы в России, два года из этого срока он проработал генконсулом Индии во Владивостоке.
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"В области науки и технологий обе стороны прилагают согласованные усилия для укрепления, расширения и углубления сотрудничества в новых появляющихся областях инноваций, стартапов и искусственного интеллекта. Для руководства научно-техническим сотрудничеством между двумя странами была создана Индийско-российская рабочая группа по науке и технике (S & TWG), которая стала одной из основных рабочих групп при индо-российской межправительственной комиссии. В настоящее время мы изучаем возможности по сотрудничеству с технопарком на острове Русский", - отметил Кумар.
Он напомнил, что на ВЭФ-2019 во Владивостоке были подписаны меморандум о взаимопонимании между Фондом технологического предпринимательства ДВФУ и Университетом AMITY, а также соглашение о сотрудничестве между RUS Education Pvt., ДВФУ и Дальневосточным агентством по содействию инвестициям и поддержке экспорта.
Поручение о создании на острове Русском во Владивостоке крупного научно-технологического центра дал президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума в 2018 году. Сегодня в рамках его инициативы в ДВФУ реализуется программа Технопарк "Русский".
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Шубхам КумарДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияЭкономика
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