В ЛНР ветер оставил без электричества более тысячи квартир и домов

ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Более 1,3 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за обрывов линий электропередачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"По причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошли обрывы на линиях", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, аварии произошли в Свердловском районе и в городе Ровеньки. В МЧС уточнили, что без электричества остаются почти 1,3 тысячи абонентов.
"Ведутся ремонтные работы", - уточнили в МЧС.