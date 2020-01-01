В ЛНР ветер оставил без электричества более тысячи квартир и домов

"По причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошли обрывы на линиях", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, аварии произошли в Свердловском районе и в городе Ровеньки. В МЧС уточнили, что без электричества остаются почти 1,3 тысячи абонентов.