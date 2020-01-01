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В ЛНР ветер оставил без электричества более тысячи квартир и домов
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РИА Новости

В ЛНР ветер оставил без электричества более тысячи квартир и домов

09:57 01.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Более 1,3 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за обрывов линий электропередачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"По причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошли обрывы на линиях", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, аварии произошли в Свердловском районе и в городе Ровеньки. В МЧС уточнили, что без электричества остаются почти 1,3 тысячи абонентов.
"Ведутся ремонтные работы", - уточнили в МЧС.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
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