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Вылетевший из нового аэропорта Пекина самолет вернулся обратно
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РИА Новости

Вылетевший из нового аэропорта Пекина самолет вернулся обратно

09:53 01.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Самолет "Малазийских авиалиний", вылетевший из нового аэропорта Пекина "Дасин" по неизвестной причине вернулся в аэропорт вылета, сообщает издание Global Times.
Самолет, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из нового международного аэропорта Пекина "Дасин" в 9.30 по местному времени (4.30 мск).
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321в аэропорту Кольцово
Вчера, 10:42
В Екатеринбурге экстренно сел самолет, направлявшийся в Москву
Сообщается, что после вылета самолет вернулся обратно, израсходовав топливо, благополучно приземлился в аэропорту вылета. По какой причине самолёт вернулся обратно, пока неизвестно.
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ПекинВ мире
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