Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-01T09:40+0300
https://ria.ru/20200101/1563058515.html
В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/21/1562952139_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_53e055f55c8adacea2b1b6dfbe73db43.jpg
РИА Новости

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек

09:40 01.01.2020
365
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие на Тверском бульваре в Москве
Прохожие на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прохожие на Тверском бульваре в Москве
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядка 2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве, из них 1,1 миллиона отдыхали на Тверской улице и в центре столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.
«Мира и процветания»: Путин поздравил россиян с Новым годом
00:01Новый год—2020
"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годомПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
"В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках", - написал Собянин на своей странице в Instagram.
Мэр также отметил, что за время гуляний проведено почти 600 мастер-классов, больше 1,8 тысячи театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14 тысяч человек. Жители и гости столицы съели 11 тысяч сосисок и выпили свыше 8 тысяч литров горячих рождественских напитков.‬
710011
Обсудить 1
Новый год—2020Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после-антисемите
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях
Лесные пожары в Австралии
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния