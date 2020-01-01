В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек

"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.