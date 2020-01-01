В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядка 2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве, из них 1,1 миллиона отдыхали на Тверской улице и в центре столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.
00:01Новый год—2020"Мира и процветания": Путин поздравил россиян с Новым годомПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. В своем обращении он отметил, что от усилия и вклада каждого зависит настоящее и будущее страны, будущее наших детей. "Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной", — сказал глава государства.
"В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках", - написал Собянин на своей странице в Instagram.
Мэр также отметил, что за время гуляний проведено почти 600 мастер-классов, больше 1,8 тысячи театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14 тысяч человек. Жители и гости столицы съели 11 тысяч сосисок и выпили свыше 8 тысяч литров горячих рождественских напитков.