Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Министерство объединения Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

"Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове… Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре.