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Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
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РИА Новости

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

09:17 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в фотобанк
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
"Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове… Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ли Сан Мин.
Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
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Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
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Южная КореяКНДРВ мире
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