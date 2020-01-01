В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января в России вступили в силу новые С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.

Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан рассказал РИА Новости, что изменения позволяют дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили.

"Нормы про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет) просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", - отметил собеседник агентства.

По его словам, услугу смогут оказывать те салоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

"Сейчас разрабатываются реестры этих организаций, которые будут участвовать в регистрации транспортных средств. Также разрабатывается реестр организаций, которые будут печатать номера. В принципе это одни и те же организации: автосалоны, дилеры", - пояснил Белан.