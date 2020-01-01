Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T12:06+0300
https://ria.ru/20200101/1563058335.html
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156286/57/1562865713_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e77d698aaa4da3e98f1e838c2d4f3179.jpg
РИА Новости

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

09:09 01.01.2020 (обновлено: 12:06 01.01.2020)
47872
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Выдача регистрационных знаков транспортных средств
 Выдача регистрационных знаков транспортных средств
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Антон Белан рассказал РИА Новости, что изменения позволяют дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили.
"Нормы про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет) просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", - отметил собеседник агентства.
По его словам, услугу смогут оказывать те салоны, которые будут включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.
"Сейчас разрабатываются реестры этих организаций, которые будут участвовать в регистрации транспортных средств. Также разрабатывается реестр организаций, которые будут печатать номера. В принципе это одни и те же организации: автосалоны, дилеры", - пояснил Белан.
Он отметил, что сейчас завершается подготовка нормативной базы для функционирования этих специальных реестров организаций.
Работа шиномонтажной мастерской
25 декабря 2019, 03:37
Автоэксперт рассказал, как выбрать зимнюю резину
129964422
Обсудить 4
ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после-антисемите
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Площадь Савёловского вокзала
РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния