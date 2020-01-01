В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским В России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам: максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года теперь не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.

Ограничение распространяется также на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, которые кредитор оказывает клиенту за отдельную плату по договору.

Нововведения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева рассказала РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к снижению числа игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв по условиям между займами в сегменте installments (крупные ссуды, выдаваемые на продолжительный срок) и займами "до зарплаты".

"Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне одного процента займы стали дешевле, люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бо́льшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится", — сказала Стратьева.

При этом собеседница агентства подчеркнула, что портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет".