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В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
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РИА Новости

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

09:01 01.01.2020 (обновлено: 13:06 01.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам: максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года теперь не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.
Ограничение распространяется также на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, которые кредитор оказывает клиенту за отдельную плату по договору.
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Нововведения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева рассказала РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к снижению числа игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв по условиям между займами в сегменте installments (крупные ссуды, выдаваемые на продолжительный срок) и займами "до зарплаты".

"Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне одного процента займы стали дешевле, люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бо́льшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится", — сказала Стратьева.

При этом собеседница агентства подчеркнула, что портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет".
Ужесточать условия потребительских кредитов и займов начали с января 2019 года. С тех пор максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка ограничилась одним процентом, кроме того, был введен специальный финансовый продукт как альтернатива "займам до зарплаты".
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Владимир ЧистюхинЦентральный Банк РФРоссияКредитЭкономика
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