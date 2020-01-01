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Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
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РИА Новости

Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"

08:45 01.01.2020 (обновлено: 13:53 01.01.2020)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
В компании отметили, что дополнительное соглашение с компанией "Газпром экспорт", которое было подписано 30 декабря, предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию — не через Негру-Водэ в Румынии, а через Странджу. Топливо будет поступать с территории Турции.
По данным "Булгаргаза", "Турецкий поток" поможет сэкономить порядка 81 миллиона левов (примерно 41 миллион евро).

"Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", — уточнили в компании.

Кроме того, 4,6 миллиона левов помогут сэкономить более низкие тарифы, которые установил оператор "Булгартрансгаз" на вход "Странджа".
"Булгаргаз" пообещал снизить цены на природный газ для потребителей в первом квартале 2020 года. Кроме того, компания намерена транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Проект "Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода, мощность каждой из которых составит 15,75 миллиарда кубометров. Первая нитка обеспечит поставки топлива турецким потребителям, вторая — Южной и Юго-Восточной Европе.
Официальный запуск "Турецкого потока" намечен на 8 января. В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Турецкий потокБолгарияЭкономика
Популярные комментарии
А могли бы быть и хабом и получать еще больше денег. Вот к чему приводит дурацкая политика своего правительства, слушающего чужого дядю.
1 января, 09:00
АМАлексей Мурашко
19000017
Снижают цены для потребителей... Вот молодцы. От наших бы, добывающих наш же газ, такое услышать бы...
1 января, 09:22
Дик Котов
1391012135
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