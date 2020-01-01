Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"

АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
В компании отметили, что дополнительное соглашение с компанией "Газпром экспорт", которое было подписано 30 декабря, предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию — не через Негру-Водэ в Румынии, а через Странджу. Топливо будет поступать с территории Турции.
По данным "Булгаргаза", "Турецкий поток" поможет сэкономить порядка 81 миллиона левов (примерно 41 миллион евро).
"Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", — уточнили в компании.
Кроме того, 4,6 миллиона левов помогут сэкономить более низкие тарифы, которые установил оператор "Булгартрансгаз" на вход "Странджа".
"Булгаргаз" пообещал снизить цены на природный газ для потребителей в первом квартале 2020 года. Кроме того, компания намерена транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.
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Проект "Турецкий поток"
Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода, мощность каждой из которых составит 15,75 миллиарда кубометров. Первая нитка обеспечит поставки топлива турецким потребителям, вторая — Южной и Юго-Восточной Европе.
Официальный запуск "Турецкого потока" намечен на 8 января. В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода.
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