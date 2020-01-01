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На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3
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РИА Новости

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3

08:36 01.01.2020
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CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
CC BY 4.0 / Wwklion /
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в уезде Фушунь городского округа Цзыгун в 11.01 (05.01 мск) по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 21 километр.
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Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Провинция Сычуань - один из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, где регулярно происходят землетрясения.
В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87,15 тысячи человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил 1 триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
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