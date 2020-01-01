На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3

ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок был зафиксирован в уезде Фушунь городского округа Цзыгун в 11.01 (05.01 мск) по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 21 километр.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Провинция Сычуань - один из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, где регулярно происходят землетрясения.