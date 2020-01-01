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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
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РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

08:08 01.01.2020 (обновлено: 14:37 01.01.2020)
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© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНКамчатка
Камчатка
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Камчатка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки, никто не пострадал, угрозы возникновения цунами нет, сообщает ГУ МЧС по краю.
По информации МЧС, землетрясение случилось на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 130 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.
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"Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения, которое произошло днем 1 января 2020 года, нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до двух-трех баллов", — говорится в сообщении.
Как сообщает ГУ МЧС, в настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет.
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МЧС РФКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийЗемлетрясениеПроисшествия
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