У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

"Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения, которое произошло днем 1 января 2020 года, нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до двух-трех баллов", — говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС, в настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет.