Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии

АФИНЫ, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в политической жизни страны после длительного периода падения и демагогии началась новая эпоха и Греция уверенно движется вперёд.

В новогоднем поздравлении премьер раскритиковал политику предыдущего правительства и пообещал лучшее будущее.

Партия "Новая демократия" Мицотакиса победила в мае 2019 года на выборах в Европарламент , а в июле на досрочных парламентских выборах и смогла самостоятельно сформировать правительство. Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса после 4,5 лет пребывания у власти оказалась в оппозиции.

"В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех", - заявил Мицотакис в новогоднем обращении.

По его словам, только такая политика изменит имидж страны.

"Уже видно, что ветер оптимизма дует вокруг нас. Создается новая национальная самоуверенность... В 2020 году мы оставляем позади разделение, ложь и бессилие. И мы уверенно движемся вперед", - сказал премьер.

По его словам, ситуация в экономике улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок.

"Мы вступаем в третье десятилетие XXI века, которое приносит беспрецедентные проблемы. От геостратегической нестабильности на планете и климатического кризиса до "взрыва" технологий и его последствий. Все это требует открытого мышления и смелых действий", - заявил он.

По словам Мицотакиса, общество готово к этому.

"Геополитические проблемы нас не пугают. Право на нашей стороне. У нас есть сильные союзники. У нас есть способность отвергать любые вызовы нашим суверенным правам", - заявил премьер-министр Греции.

"Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - сказал Мицотакис.