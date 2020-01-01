Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии

АФИНЫ, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в политической жизни страны после длительного периода падения и демагогии началась новая эпоха и Греция уверенно движется вперёд.
В новогоднем поздравлении премьер раскритиковал политику предыдущего правительства и пообещал лучшее будущее.
Партия "Новая демократия" Мицотакиса победила в мае 2019 года на выборах в Европарламент, а в июле на досрочных парламентских выборах и смогла самостоятельно сформировать правительство. Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса после 4,5 лет пребывания у власти оказалась в оппозиции.
"В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех", - заявил Мицотакис в новогоднем обращении.
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По его словам, только такая политика изменит имидж страны.
"Уже видно, что ветер оптимизма дует вокруг нас. Создается новая национальная самоуверенность... В 2020 году мы оставляем позади разделение, ложь и бессилие. И мы уверенно движемся вперед", - сказал премьер.
По его словам, ситуация в экономике улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок.
"Мы вступаем в третье десятилетие XXI века, которое приносит беспрецедентные проблемы. От геостратегической нестабильности на планете и климатического кризиса до "взрыва" технологий и его последствий. Все это требует открытого мышления и смелых действий", - заявил он.
По словам Мицотакиса, общество готово к этому.
"Геополитические проблемы нас не пугают. Право на нашей стороне. У нас есть сильные союзники. У нас есть способность отвергать любые вызовы нашим суверенным правам", - заявил премьер-министр Греции.
"Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - сказал Мицотакис.
Греция вступила в Новый год с серьезным внешнеполитическим кризисом - резко обострились отношения с Турцией. Две страны, являющиеся союзниками по НАТО, не могут решить вопрос о разделении морских зон и определения границ исключительной экономической зоны. Афины рассчитывают на поддержку США в конфликте с Турцией.
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