Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T15:36+0300
https://ria.ru/20200101/1563057931.html
В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/39/1563063994_0:71:1035:653_1036x0_80_0_0_7c6927c4550e07ccff6f369d0f775925.jpg
РИА Новости

В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

07:51 01.01.2020 (обновлено: 15:36 01.01.2020)
14743
© Фото : ООО «ВЛ Новости»Обгоревшая фигура мыши на центральной площади Владивостока
Обгоревшая фигура мыши на центральной площади Владивостока
© Фото : ООО «ВЛ Новости»
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — РИА Новости. Символ 2020 года — фигуру мыши за 677 тысяч рублей, которую дрифтер сломал в декабре, сожгли вандалы в новогоднюю ночь на главной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее полиция сообщила, что задержала жителя Владивостока, который устроил дрифт на центральной площади города вокруг новогодней елки и повредил декоративную фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей. Результат проверки показал, что водитель был трезв. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

"Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли", — сообщил представитель администрации города.

Власти Владивостока 27 декабря установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что разбил водитель на Subaru во время дрифта.
Останки сожженного символа года продолжают лежать на месте массовых гуляний приморцев. Как пояснил представитель мэрии, "в настоящий момент подрядчик решает вопрос по сгоревшей фигуре, которая находится на центральной площади города".
Сотрудник полиции
16 декабря 2019, 17:39
В Калмыкии задержали двух подозреваемых, сломавших звезду Победы
25343414515
Обсудить 29
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
вопрос - ЗАЧЕМ надо было тратить ТАКИЕ деньги на фигуру? Проще было все работникам мэрии выйти на субботник и из пары машин снега слепить САМИМ. Мы же во дворах лепим. Нет, надо было на одноразовую вещь больше полмиллиона потратить.. Лучше бы подарки сиротам купили
1 января, 07:59
НСНаталья Светлова
54000010
этим ребятам думать нечем
1 января, 08:29
aalex4410qwert
2020003
Рекомендуем
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Площадь Савёловского вокзала
РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния