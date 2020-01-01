В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — РИА Новости. Символ 2020 года — фигуру мыши за 677 тысяч рублей, которую дрифтер сломал в декабре, сожгли вандалы в новогоднюю ночь на главной площади Символ 2020 года — фигуру мыши за 677 тысяч рублей, которую дрифтер сломал в декабре, сожгли вандалы в новогоднюю ночь на главной площади Владивостока , сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Ранее полиция сообщила, что задержала жителя Владивостока, который устроил дрифт на центральной площади города вокруг новогодней елки и повредил декоративную фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей. Результат проверки показал, что водитель был трезв. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

"Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли", — сообщил представитель администрации города.

Власти Владивостока 27 декабря установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что разбил водитель на Subaru во время дрифта.