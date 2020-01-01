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Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
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РИА Новости

Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира

07:41 01.01.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИмператор Японии Нарухито
Император Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Император Японии Нарухито. Архивное фото
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Император Японии Нарухито обратился с новогодним посланием, в котором он пожелал своим подданным и людям всего мира счастливого года, послание обнародовано на сайте Управления императорского двора.
Император отметил, что с момента своей интронизации в мае прошлого года он "служит каждый день, молясь о счастье народа". Он выразил благодарность всем, кто поздравил его в связи с восшествием на престол.
"В то же время в прошлом году были тайфуны и ливни, в результате которых погибли люди. Я глубоко скорблю об этом. Я думаю о людях, которые остались без крова и до сих пор в эти холодные дни терпят лишения. Молюсь о том, чтобы этот год прошел без стихийных бедствий. Пусть новый год для Японии и для людей во всем мире станет счастливым – желаю этого от всего сердца и буду служить во имя этого", - говорится в послании монарха.
Наступивший 2020 год по японскому летоисчислению стал 2-м годом Рэйва – эпохи правления императора Нарухито, взошедшего на престол в мае прошлого года.
Утром в первый день 2020 года император и вся императорская семья, а также премьер-министр и депутаты парламента приняли участие в церемонии по случаю нового года. Церемония проходила в императорском дворце. В ходе церемонии император Нарухито также заявил о том, что "молится за счастье народа и развитие страны". Во второй половине дня он примет поздравления от иностранных послов.
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НарухитоНовый ГодЯпонияТокиоВ мире
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