Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира

"В то же время в прошлом году были тайфуны и ливни, в результате которых погибли люди. Я глубоко скорблю об этом. Я думаю о людях, которые остались без крова и до сих пор в эти холодные дни терпят лишения. Молюсь о том, чтобы этот год прошел без стихийных бедствий. Пусть новый год для Японии и для людей во всем мире станет счастливым – желаю этого от всего сердца и буду служить во имя этого", - говорится в послании монарха.