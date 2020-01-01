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Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
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РИА Новости

Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями

07:38 01.01.2020
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 1 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И глава МИД России Сергей Лавров обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
"В новом году министерство иностранных дел Китая готово вместе в российской стороной в год 75-летия победы во Второй мировой войне и 75-летия создания ООН развивать еще более тесное стратегическое взаимодействие, вносить больший вклад в защиту международного мира и стабильности", - сказал Ван И.
Он отметил, что "российско-китайское объединение" стало нулевой точкой и стабилизатором изменчивой мировой обстановки.
Лавров в свою очередь отметил, что Россия и Китая тесно сотрудничают на всех уровнях, их позиции очень близки по многим международным и региональным вопросам.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что в 2020 году российско-китайские отношения продолжат бурно развивать.
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
19 декабря 2019, 06:51
Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
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Ван И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРКитайРоссияВ мире
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