Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями

"В новом году министерство иностранных дел Китая готово вместе в российской стороной в год 75-летия победы во Второй мировой войне и 75-летия создания ООН развивать еще более тесное стратегическое взаимодействие, вносить больший вклад в защиту международного мира и стабильности", - сказал Ван И.