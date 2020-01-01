Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями

ПЕКИН, 1 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И глава МИД России Сергей Лавров обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
"В новом году министерство иностранных дел Китая готово вместе в российской стороной в год 75-летия победы во Второй мировой войне и 75-летия создания ООН развивать еще более тесное стратегическое взаимодействие, вносить больший вклад в защиту международного мира и стабильности", - сказал Ван И.
Он отметил, что "российско-китайское объединение" стало нулевой точкой и стабилизатором изменчивой мировой обстановки.
Лавров в свою очередь отметил, что Россия и Китая тесно сотрудничают на всех уровнях, их позиции очень близки по многим международным и региональным вопросам.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что в 2020 году российско-китайские отношения продолжат бурно развивать.
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