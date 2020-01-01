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Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
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РИА Новости

Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов

07:36 01.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вступил в силу приказ Минтранса РФ о требованиях к оснащению самолетов для удобства маломобильных граждан. Требования распространяются только на самолеты российского и зарубежного производства, изготовленные и поставленные на основании договоров, заключенных после 1 января 2020 года.
Согласно приказу, как минимум один туалет в лайнере должен быть предназначен для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. В салоне воздушного судна перед дверью туалета, приспособленного для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, должно быть место для разворота кресла-коляски.
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Кресло-коляска должно быть оборудовано откидывающимися или съемными подножками и подлокотниками, пристяжным устройством, стопорами или другими средствами для предотвращения перемещения кресла-коляски.
Пол в салоне воздушного судна должен иметь безбликовую поверхность. Устройство освещения на борту воздушного судна, за исключением лампочек для чтения и других осветительных устройств, управляемых пассажиром, должно обеспечивать освещение без резких перепадов по интенсивности.
Наносимые в салоне воздушного судна знаки не должны затеняться и отсвечивать. Буквы и символы должны быть окрашены в контрастные цвета (светлые на темном фоне или темные на светлом фоне). Шрифт букв должен быть без перпендикулярных штрихов на концах основных линий символов.
Ряды пассажирских кресел в салоне воздушного судна должны быть обозначены с использованием тактильной маркировки. Воздушные суда должны быть оборудованы пассажирскими креслами с подвижными (опускающимися или поднимающимися) со стороны прохода подлокотниками в количестве не менее 50% от общего числа пассажирских кресел воздушного судна.
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