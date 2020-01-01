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Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
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РИА Новости

Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства

07:32 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры городской больницы
Посетители у регистратуры городской больницы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Посетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Жители Москвы с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь могут получать бесплатные лекарства, а пациенты с диабетом - компенсацию за лекарства, которых нет в аптеке, соответствующие постановления приняло правительство столицы.
С 1 января 2020 года москвичи, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получать бесплатные лекарства. Бесплатными лекарствами теперь обеспечат три группы больных. Во-первых, тех пациентов, кто перенес острый инфаркт миокарда: они будут получать два дезагрегатных препарата — прасугрел и тикагрелор. Пациенты должны в течение полугода принимать бесплатные дезагрегатные препараты, чтобы предотвратить или отсрочить повторный инфаркт и не дать образоваться тромбам.
В рамках новой программы срок выдачи бесплатных лекарств продлят как минимум до года, так как, по мнению врачей, шесть месяцев — слишком короткий срок.
Кроме того, бесплатные лекарства теперь могут получать те, кто страдает мерцательной аритмией. Они уже получают три новейших антикоагулянта — апиксабан, дабигатрана этексилат и ривароксабан, которые, как правило, должны приниматься пожизненно. Они препятствуют образованию тромбов, снижая риск инсульта. Также для этой группы продолжат закупать варфарин.
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В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
К третьей группе относятся люди с высоким уровнем холестерина в крови — страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для них теперь в бесплатном доступе три гиполипидемических препарата — алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.
Предполагается, что новые бесплатные препараты смогут получить около 80 тысяч жителей столицы. Лекарства будут назначать только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.
Кроме того, с 1 января люди, страдающие диабетом, получают право на денежную компенсацию за лекарства, назначаемые по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости лекарств, в том случае, если они отсутствуют в центре лекарственного обеспечения в день обращения пациента к врачу.
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Скворцова рассказала о ситуации с лекарствами в России
Как сообщалось на портале мэра Москвы, в столице живут свыше 411 тысяч человек, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями в связи с заболеванием диабетом, ежегодно им отпускают свыше 5 миллионов упаковок таких товаров, закупаемых за счет бюджетных средств. Среди них: 60 видов лекарственных препаратов и 29 видов изделий медицинского назначения, например, тесты-полоски для определения содержания глюкозы в крови и инъекционные иглы.
С 1 марта 2019 года в Москве впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающегося им бесплатно препарата нет в пунктах выдачи. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеке и не откладывать лечение.
Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, независимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии. Заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. Подав такое заявление, он в течение пяти дней получит деньги на банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой аптеке города.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Правительство г. МосквыМоскваРоссияОбщество
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