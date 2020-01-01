Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Жители Жители Москвы с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь могут получать бесплатные лекарства, а пациенты с диабетом - компенсацию за лекарства, которых нет в аптеке, соответствующие постановления приняло правительство столицы

С 1 января 2020 года москвичи, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получать бесплатные лекарства. Бесплатными лекарствами теперь обеспечат три группы больных. Во-первых, тех пациентов, кто перенес острый инфаркт миокарда: они будут получать два дезагрегатных препарата — прасугрел и тикагрелор. Пациенты должны в течение полугода принимать бесплатные дезагрегатные препараты, чтобы предотвратить или отсрочить повторный инфаркт и не дать образоваться тромбам.

В рамках новой программы срок выдачи бесплатных лекарств продлят как минимум до года, так как, по мнению врачей, шесть месяцев — слишком короткий срок.

Кроме того, бесплатные лекарства теперь могут получать те, кто страдает мерцательной аритмией. Они уже получают три новейших антикоагулянта — апиксабан, дабигатрана этексилат и ривароксабан, которые, как правило, должны приниматься пожизненно. Они препятствуют образованию тромбов, снижая риск инсульта. Также для этой группы продолжат закупать варфарин.

К третьей группе относятся люди с высоким уровнем холестерина в крови — страдающие гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для них теперь в бесплатном доступе три гиполипидемических препарата — алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Предполагается, что новые бесплатные препараты смогут получить около 80 тысяч жителей столицы. Лекарства будут назначать только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.

Кроме того, с 1 января люди, страдающие диабетом, получают право на денежную компенсацию за лекарства, назначаемые по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости лекарств, в том случае, если они отсутствуют в центре лекарственного обеспечения в день обращения пациента к врачу.

Как сообщалось на портале мэра Москвы, в столице живут свыше 411 тысяч человек, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями в связи с заболеванием диабетом, ежегодно им отпускают свыше 5 миллионов упаковок таких товаров, закупаемых за счет бюджетных средств. Среди них: 60 видов лекарственных препаратов и 29 видов изделий медицинского назначения, например, тесты-полоски для определения содержания глюкозы в крови и инъекционные иглы.

С 1 марта 2019 года в Москве впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающегося им бесплатно препарата нет в пунктах выдачи. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеке и не откладывать лечение.