Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф

Трамп в эти дни отдыхает в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты президентского пула Трампа сообщали, что кортеж президента был замечен во вторник возле принадлежащего Трампу гольф-клуба, однако после непродолжительного пребывания там Трамп вернулся в свою резиденцию.