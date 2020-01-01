Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T07:19+0300
https://ria.ru/20200101/1563057686.html
Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/48/1562624898_0:145:3071:1872_1036x0_80_0_0_8ee7a58a1aac6da4addcdd8161d15875.jpg
РИА Новости

Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф

07:19 01.01.2020
1303
© REUTERS / Joshua Roberts Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts 
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на СМИ, сообщившие, что он играл в гольф во время нападения на американское посольство в Ираке.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта.
"Фейковые новости заявили, что я сегодня играл в гольф, а я не играл! У меня были встречи в разных местах, и одновременно я внимательно следил за ситуацией вокруг посольства США в Ираке, и слежу за этим по-прежнему. Коррумпированные мейнстрёмные СМИ это знали, но не сообщили об этом и не поправили, это и неудивительно!" - написал Трамп в Twitter.
Трамп в эти дни отдыхает в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты президентского пула Трампа сообщали, что кортеж президента был замечен во вторник возле принадлежащего Трампу гольф-клуба, однако после непродолжительного пребывания там Трамп вернулся в свою резиденцию.
Президент США Дональд Трамп
05:51
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
9112224
Обсудить 3
Дональд ТрампИракСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не исключил изменения планов визита на Украину
Лесные пожары в Австралии
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произносит речь в столице страны Тегеране. 1 января 2020
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Вид на город Сеул с горы Намсан
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil, штат Техас
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Афганские военные в Кабуле
В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на заявления КНДР о разработке стратегического оружия
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему "все равно", будут ли его судить в сенате
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Американская "дубина против России" ударит по Китаю и Трампу
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния