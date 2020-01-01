Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на СМИ, сообщившие, что он играл в гольф во время нападения на американское посольство в Ираке.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта.
"Фейковые новости заявили, что я сегодня играл в гольф, а я не играл! У меня были встречи в разных местах, и одновременно я внимательно следил за ситуацией вокруг посольства США в Ираке, и слежу за этим по-прежнему. Коррумпированные мейнстрёмные СМИ это знали, но не сообщили об этом и не поправили, это и неудивительно!" - написал Трамп в Twitter.
Трамп в эти дни отдыхает в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты президентского пула Трампа сообщали, что кортеж президента был замечен во вторник возле принадлежащего Трампу гольф-клуба, однако после непродолжительного пребывания там Трамп вернулся в свою резиденцию.