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В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
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РИА Новости

В "Пулково" начал действовать режим открытого неба

07:16 01.01.2020
2039
© Фотохост-агентство. / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство.
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Самолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Режим открытого неба начал действовать в петербургском аэропорту "Пулково" с 1 января. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург снимается сроком на пять лет.
Минтранс РФ утвердил перечень из 30 стран, который в дальнейшем может быть расширен. По итогам предварительных переговоров такие авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция и Эстония.
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Прежде авиакомпании могли летать в РФ только из страны своей регистрации. Это считалось главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. Пока в Москву из Будапешта и Лондона летает только четвертый европейский лоукостер – Wizz Air (его "дочка" Wizz Air UK).
Режим открытого неба позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.
Минтранс РФ отмечал, что снятие ограничений по седьмой степени свободы воздуха, в совокупности с упрощением визового режима и неприменением ценового регулирования тарифов на услуги аэропорта, даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности Петербурга и положительным образом скажется на социально-экономическом развитии города и области. Европейские авиакомпании выразили заинтересованность в начале полетов из 22 стран. На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Петербург по электронной визе, исключением является только Великобритания.
Как ожидается, в 2020 году российские авиавласти начнут рассмотрение заявок перевозчиков на выполнение рейсов в Петербург в рамках данного проекта. Уже в начале года "Пулково" ожидает конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Министерство транспорта РФПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургЭкономика
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