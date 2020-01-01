В "Пулково" начал действовать режим открытого неба

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Режим открытого неба начал действовать в петербургском аэропорту Режим открытого неба начал действовать в петербургском аэропорту "Пулково" с 1 января. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург снимается сроком на пять лет.

Минтранс РФ утвердил перечень из 30 стран, который в дальнейшем может быть расширен. По итогам предварительных переговоров такие авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция и Эстония.

Прежде авиакомпании могли летать в РФ только из страны своей регистрации. Это считалось главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. Пока в Москву из Будапешта и Лондона летает только четвертый европейский лоукостер – Wizz Air (его "дочка" Wizz Air UK).

Режим открытого неба позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

Минтранс РФ отмечал, что снятие ограничений по седьмой степени свободы воздуха, в совокупности с упрощением визового режима и неприменением ценового регулирования тарифов на услуги аэропорта, даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности Петербурга и положительным образом скажется на социально-экономическом развитии города и области. Европейские авиакомпании выразили заинтересованность в начале полетов из 22 стран. На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Петербург по электронной визе, исключением является только Великобритания.