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Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
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РИА Новости

Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами

07:14 01.01.2020
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© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака с 1 января 2020 года стали подакцизными товарами.
Ставка акциза для них в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ составляет 50 рублей за штуку. В течение следующих двух лет она будет повышаться на 4% ежегодно, и в 2021 году составит 52 рубля за штуку, а в 2022 году - 54 рубля за штуку.
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Электронными системами доставки никотина (ЭСДН) считаются электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Ранее подакцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства.
В свою очередь, под устройствами для нагревания табака признаются электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления.
По мнению главного редактора отраслевого информагентства "Русский табак" Максима Королева, изменения не приведут к удорожанию данных изделий. "Часть компаний-поставщиков многоразовых картриджных систем уже подтвердили, что они не намерены повышать цены по причине того, что продукция становится подакцизной", - сообщил он РИА Новости.
Однако Королев добавил, что введение акциза повышает риски увеличения доли нелегальной продукции. "В отношении многоразовых электронных систем доставки никотина риск этот появляется. Когда был безакцизный продукт, особой выгоды везти мимо таможни не было, сейчас аргумент такой появляется. Хотя пока что экономически это не слишком рентабельно. У нас сумма налога не высока", - рассказал собеседник агентства.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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курениеРоссияОбществоЭкономика
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