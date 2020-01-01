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В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
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РИА Новости

В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво

07:07 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМагазин разливных напитков
Магазин разливных напитков
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Магазин разливных напитков. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.
Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличиваются на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно выросли на 4,07% и теперь составляют 435 рублей за литр.
Акциз для спиртосодержащей продукции увеличился на 30% - до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху выросли на 4,76% - до 22 рублей за литр.
Размер ставок для пива и пивных напитков с долей содержания этилового спирта от 0,5% до 8,6% также составит в 2020 году 22 рубля за литр, увеличившись на 4,76% по сравнению с прошлым годом. Ставки акцизов на пиво и напитки на его основе крепче 8,6% выросли на 5,13% и установлены в 2020 году на уровне 41 рубль за литр.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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