В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ставки акцизов на крепкий Ставки акцизов на крепкий алкоголь России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличиваются на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно выросли на 4,07% и теперь составляют 435 рублей за литр.

Акциз для спиртосодержащей продукции увеличился на 30% - до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху выросли на 4,76% - до 22 рублей за литр.