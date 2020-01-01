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В России производители поднимают цены на автомобили
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РИА Новости

В России производители поднимают цены на автомобили

07:04 01.01.2020
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© Fotolia / photobuayИгрушечный автомобиль и монеты
Игрушечный автомобиль и монеты
© Fotolia / photobuay
Игрушечный автомобиль и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Автопроизводители с января поднимают цены на машины в РФ, новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали сами концерны и опрошенные РИА Новости автодилеры.
Собеседники агентства из числа крупных дилерских холдингов говорят, что Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac уведомили о пересмотре ценников с 1 января. Президент дилерской группы Favorit Motors Владимир Попов в интервью РИА Новости в конце года говорил, что чудес на Новый год ждать не стоит, и оценил рост ценника на легковую машину среднего класса в 35-100 тысяч рублей.
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Источник агентства среди дилеров говорил и о подорожании машин Lada с 1 января в среднем на 2%, но представитель компании эту информацию не подтверждает.
И дилеры, и производители называют основной причиной повышения цен индексацию утилизационного сбора. Согласно постановлению правительства, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра – на 112,4%, от 2 до 3 литров - на 123,5%, от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра - на 145%.
Так, повышение цен с 1 января утильсбором объяснил концерн BMW, который поднимет цены на 2% на весь модельный ряд, или на 50-60 тысяч рублей, если считать в ценах машин третьей серии. По этой же причине с 1 января на 30-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации вырастут цены на весь модельный ряд Volvo, а китайская Chery поднимает ценник на 5%.
Вместе с тем, опрошенные РИА Новости автодилеры не обещают каких-либо акций на покупку машин, приуроченных к Новому году. Максимум, на что смогут рассчитывать потребители - текущие акции автомобильных брендов, а также на точечные распродажи складских запасов по старым ценам в январе и феврале, считают собеседники агентства. Такая практика достаточно распространена в дилерской среде и направлена в основном на то, чтобы освободить склады как можно скорее и закупить машины следующего модельного года уже по новым ценам.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Jaguar Land Rover LimitedChevroletАвтоMitsubishi CorporationРоссияОбществоЭкономика
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