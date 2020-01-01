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В России вырос утилизационный сбор на автомобили
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РИА Новости

В России вырос утилизационный сбор на автомобили

07:01 01.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСклад аварийных автомобилей
Склад аварийных автомобилей
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Склад аварийных автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство России с 1 января повысило утилизационный сбор на автомобили - на каждую категорию транспортных средств он вырос по-своему, но на наиболее чувствительный для потребителей класс легковых машин объемом двигателя от 1 до 2 литров рост составил 112%, следует из постановления кабмина.
Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров – с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литров – на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литров рост утильсбора составит 145% - с 9,08 до 22,25, следует из постановления правительства. Утильсбор на новые электромобили не изменится, коэффициент на них остается на уровне 1,63.
Утильсбор на новые грузовики массой до 2,5 тонн вырастет на 25,3%, на грузовики от 2,5 до 3,5 тонн не изменится, от 3,5 до 5 тонн - вырастет на 5,3%, от 5 до 8 тонн не изменится, от 8 до 12 тонн - вырастет на 15%, от 12 до 20 тонн - на 18,6%, от 20 до 50 тонн - на 21,5%. На автобусы объемом двигателя до 2,5 литров рост утильсбора составит 25,4%, от 2,5 до 5 литров не изменится, от 5 до 10 литров - вырастет на 29,6%, больше 10 литров - на 73,7%. На прицепы утильсбор вырастет на 28%.
Сотрудник ДПС
06:00
В Москве вырос штраф за неправильную парковку и эвакуацию автомобилей
Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%.
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. В декабре было принято решения о дифференциации этих субсидий в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам. Утильсбор повышался уже дважды.
Посетитель в автосалоне
20 декабря 2019, 03:30
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
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АвтоМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбществоЭкономика
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