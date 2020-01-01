В России вводится новая система винных акцизов

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новая система винных акцизов начинает действовать в Новая система винных акцизов начинает действовать в России : с 1 января устанавливается единая ставка акциза на российское и импортное вино , помимо этого, вводятся акцизы на виноград для производства отечественного вина, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты в конце сентября 2019 года.

Ранее российские тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) облагались акцизом по льготной ставке. Предполагалось, что, например, для вина в 2020 году она бы сохранилась на прошлогоднем уровне 5 рублей за литр, на шампанское - 14 рублей, как и в прошлом году, тогда как ставка акциза на иностранное вино в наступившем году составила бы 19 рублей за литр (против 18 рублей в 2019 году), на шампанское - 37 рублей (против 36 рублей).

Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина, в том числе фруктовые, в 2020 году составляет 31 рубль за литр, на игристые вина - 40 рублей за литр. Вырос и акциз для винных напитков: он находится на одном уровне со ставкой для игристых вин и составляет также 40 рублей за литр (против 18 рублей в 2019 году).

Одновременно вводится акциз на виноград для производства вин с ЗГУ и ЗНМП и виноматериалы. Ставка акциза на виноград составляет 30 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр.

При этом производители вина из российского винограда получают возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента. Вычетам будут подлежать суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов РФ Леонида Поповича, отрасль надеется, что в результате введения новой системы цены на российские вино не вырастут. "Мы живем в стране, где цены всегда повышаются, но мы рассчитываем, что на продукцию, сделанную из этого (российского - ред.) винограда, цены не повысятся, стабилизируются. Кроме того, это должно послужить стимулом для увеличения посадок винограда в России и для производства этой продукции", - сказал эксперт.