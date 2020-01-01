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В России вводится новая система винных акцизов
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РИА Новости

В России вводится новая система винных акцизов

06:59 01.01.2020
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© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина
© Depositphotos / rsedlacek
Два бокала красного и белого вина. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новая система винных акцизов начинает действовать в России: с 1 января устанавливается единая ставка акциза на российское и импортное вино, помимо этого, вводятся акцизы на виноград для производства отечественного вина, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты в конце сентября 2019 года.
Ранее российские тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) облагались акцизом по льготной ставке. Предполагалось, что, например, для вина в 2020 году она бы сохранилась на прошлогоднем уровне 5 рублей за литр, на шампанское - 14 рублей, как и в прошлом году, тогда как ставка акциза на иностранное вино в наступившем году составила бы 19 рублей за литр (против 18 рублей в 2019 году), на шампанское - 37 рублей (против 36 рублей).
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Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина, в том числе фруктовые, в 2020 году составляет 31 рубль за литр, на игристые вина - 40 рублей за литр. Вырос и акциз для винных напитков: он находится на одном уровне со ставкой для игристых вин и составляет также 40 рублей за литр (против 18 рублей в 2019 году).
Одновременно вводится акциз на виноград для производства вин с ЗГУ и ЗНМП и виноматериалы. Ставка акциза на виноград составляет 30 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр.
При этом производители вина из российского винограда получают возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента. Вычетам будут подлежать суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде.
По словам президента Союза виноградарей и виноделов РФ Леонида Поповича, отрасль надеется, что в результате введения новой системы цены на российские вино не вырастут. "Мы живем в стране, где цены всегда повышаются, но мы рассчитываем, что на продукцию, сделанную из этого (российского - ред.) винограда, цены не повысятся, стабилизируются. Кроме того, это должно послужить стимулом для увеличения посадок винограда в России и для производства этой продукции", - сказал эксперт.
В то же время, по его словам, из-за повышения акциза могут подорожать импортные напитки. "Но повышение цен не будет критичным. Я думаю, что все те, кто очень любит импортное вино и покупает его, и дальше будет его покупать, но платить за это будут немножко дороже - думаю, это будет в пределах 20-30-40 рублей", - добавил Попович.
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