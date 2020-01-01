Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T06:54+0300
https://ria.ru/20200101/1563057402.html
В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
https://cdn24.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_0:144:3131:1905_1036x0_80_0_0_91db1408a21c099da1772f69dada491f.jpg
РИА Новости

В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк

06:54 01.01.2020
3456
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России увеличились с 1 января 2020 года, соответствующий приказ Минфина РФ был опубликован в декабре на официальном портале правовой информации.
Минимальная розничная цена на водку с нового года выросла на 7% - до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с 215 рублей. Закупочная цена водки у производителя увеличилась на 6,6%, до 193 рублей за полулитровую бутылку (со 181 рубля), оптовая - на 7%, до 199 рублей (со 186 рублей).
МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с 388 рублей), на бренди - на 2,6%, до 315 рублей (с 307 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличилась до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены - до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.
Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января возросла на 16% и составила 57 рублей за литр безводного спирта. Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта с 43 рублей.
Президент России Владимир Путин
28 декабря 2019, 17:10
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорил РИА Новости, что изменений потребительских цен на водку в связи с повышением МРЦ не произойдет. Снижения продаж водки, по его словам, также не стоит ожидать.
В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
7020323
Обсудить 1
КоньякВодкаМинистерство финансов РФРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
Снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
Магазин разливных напитков
В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Побережье Каспийского моря в Каспийске
В России вступает в силу закон о любительской рыбалке
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Два бокала красного и белого вина
В России вводится новая система винных акцизов
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния