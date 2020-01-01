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В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты
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РИА Новости

В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты

06:53 01.01.2020 (обновлено: 14:54 01.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новая категория получателей льгот — "дети войны" — появилась в Москве, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая ежемесячная выплата, которая устанавливается с 1 января, касается москвичей, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Ранее они не имели права на меры социальной поддержки, установленные федеральным или городским законодательством.
Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новую выплату теперь будут получать более 80 тысяч горожан.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Обсудить 15
ЛьготыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Видимо " дети войны" есть только в Москве. Мои родители , тоже дети войны, уже умерли. Москва - это не Россия, Россия - это не Москва. (((
1 января, 09:13
Tatiana Solo
1700104
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