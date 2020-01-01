Глава Аргентины внесет в парламент страны проект о разрешении абортов

В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также в Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.