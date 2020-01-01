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Глава Аргентины внесет в парламент страны проект о разрешении абортов
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РИА Новости

Глава Аргентины внесет в парламент страны проект о разрешении абортов

06:37 01.01.2020
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© AP Photo / Natacha Pisarenko Президент Аргентины Альберто Фернандес
 Президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес повторно внесет в парламент страны законопроект о разрешении абортов, ранее вызвавший раскол в аргентинском обществе.
В августе 2018 года  сенат Аргентины отверг законопроект о легализации абортов в стране, хотя ранее этот документ получил одобрение нижней палаты парламента. Решение сената сопровождалось массовыми протестами в Буэнос-Айресе, где полиции пришлось применять слезоточивый газ против манифестантов.
"Это проблема общественного здравоохранения, которую нам предстоит решить, мы должны в предстоящем проекте гарантировать всё всем женщинам. Я решил, что эта тема будет обсуждаться в 2020 году. Это очень серьезная проблема, я не хочу, чтобы женщины больше умирали, я хочу, чтобы мы обсудили это с логикой, отличающейся от обсуждения футбольных матчей", - заявил президент в интервью Radio Continental.
В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также в Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.
Северная Ирландия
22 октября 2019, 02:48
В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
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Альберто ФернандесАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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