Вступили в силу правила работы школ и ссузов для "трудных" детей

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Правила работы школ и средних специальных учебных заведений для "трудных" детей и подростков вступили в силу 1 января, соответствующий приказ был подписан Правила работы школ и средних специальных учебных заведений для "трудных" детей и подростков вступили в силу 1 января, соответствующий приказ был подписан министерством просвещения в июле.

Согласно документу, такие учебные заведения должны создать условия воспитания и обучения, включая условия для получения несовершеннолетними начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного образования и профобучения.

Кроме того, учебные заведения для "трудных" детей и подростков должны обеспечивать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, а также реабилитацию обучающихся, включая коррекцию поведения и адаптацию в обществе, защиту их прав и законных интересов, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Также на эти организации возлагается реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения учеников, организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий на каникулах.

Согласно документу, специальные учебно-воспитательные учреждения делятся на два типа – открытые и закрытые. В открытые могут быть направлены дети и подростки 8-18 лет с "устойчивым противоправным поведением", отказывающиеся посещать общеобразовательные организации или испытывающие трудности в социальной адаптации. В закрытые учреждения могут быть помещены подростки 11-18 лет, которые по какой-либо причине не подлежат уголовной ответственности за совершенные ими противоправные действия.

Кроме того с 1 января вступают в силу поправки в Семейный кодекс РФ, создающие реестр лиц, которым запрещено усыновлять детей и становиться опекунами. В него войдут граждане РФ, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя.

Отмечается, что в данный реестр не будут включаться родители, восстановленные в родительских правах.

Также эти поправки предусматривают, что в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, будут отражаться также и сведения об образовании и трудоустройстве детей.

Как отметил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, необходимость поправок была связана с тем, что зачастую складывается ситуация, когда люди, которые решением суда были лишены родительских прав, пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов, чтобы на этом заработать.