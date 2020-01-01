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Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем
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РИА Новости

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем

06:28 01.01.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
"Мы вскоре начнем вторую фазу торговых переговоров с Китаем, они будут завершены", - сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что подпишет соглашение с Китаем по итогам первой стадии торговых переговоров в Вашингтоне 15 января, а впоследствии отправится в Пекин для переговоров по второму пакету договоренностей.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
17 декабря 2019, 08:34
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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