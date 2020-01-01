Трамп заявил, что ему "все равно", будут ли его судить в сенате

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "все равно", состоится ли процесс над ним в сенате.
Трамп заявил во Флориде журналистам пула, что он хотел бы проведения процесса. "Но вообще-то мне все равно", - сказал Трамп.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу. Сенат, где большинство удерживают однопартийцы Трампа из Республиканской партии, должен провести процесс. Однако демократы пока не передали обвинения в сенат и не назначили группу конгрессменов, которая должна выступить на процессе в качестве обвинителей. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пока не будет передавать статьи импичмента в сенат, а будет добиваться "честного процесса".
Трамп в разговоре с журналистами также назвал Пелоси "очень переоцененной личностью". В прошлом Трамп неоднократно переходил на личные нападки в адрес Пелоси.
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