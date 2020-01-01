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Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
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РИА Новости

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

06:18 01.01.2020 (обновлено: 14:01 01.01.2020)
34639
© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil, штат Техас
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil, штат Техас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Суд постановил, что власти США в 2014 году не предоставили Exxon Mobil достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали введенные администрацией Барака Обамы санкции.

"Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции", — говорится в заявлении компании.

В 2017 году Офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал Exxon Mobil за ведение дел с "Роснефтью", глава которой Игорь Сечин попал в список американских санкций. В марте 2018-го Exxon Mobil сообщила о выходе из совместных проектов с "Роснефтью" из-за антироссийских санкций США и ЕС.
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Министерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииРоснефтьExxon MobilБарак ОбамаСШАВ мире
Популярные комментарии
Сша совершают большую ошибку, вводя экстерриториальные санкции. Ущерб от своих притязаний на роль мирового судьи многократно превысит ущерб компаниям попавшим под санкции.
1 января, 08:02
Igor Kuznetcov
2201000
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