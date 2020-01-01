Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Суд постановил, что власти США в 2014 году не предоставили Exxon Mobil достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали введенные администрацией Барака Обамы санкции.
"Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции", — говорится в заявлении компании.
В 2017 году Офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал Exxon Mobil за ведение дел с "Роснефтью", глава которой Игорь Сечин попал в список американских санкций. В марте 2018-го Exxon Mobil сообщила о выходе из совместных проектов с "Роснефтью" из-за антироссийских санкций США и ЕС.
5 марта 2018, 08:00Прощание с "Победой". Как американская ExxonMobil стала жертвой санкций США