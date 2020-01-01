Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

В 2017 году Офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал Exxon Mobil за ведение дел с "Роснефтью", глава которой Игорь Сечин попал в список американских санкций. В марте 2018-го Exxon Mobil сообщила о выходе из совместных проектов с "Роснефтью" из-за антироссийских санкций США и ЕС.