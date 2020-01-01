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В Москве вырос штраф за неправильную парковку и эвакуацию автомобилей
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РИА Новости

В Москве вырос штраф за неправильную парковку и эвакуацию автомобилей

06:00 01.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер штрафа за неправильную парковку и содержание машины на спецстоянке вырос с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".
Как сообщает ведомство, в 2020 году тариф составит более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. Стоимость эвакуации пересмотрели в связи с увеличением затрат города: стоимости топлива, зарплаты водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов.
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При этом льготная стоимость эвакуации транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил (л.с.) с 1 января 2020 года составит 3,4 тысячи рублей (вместо 3,2 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. – 5,4 тысячи рублей (вместо 5,2 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, – 7,6 тысячи рублей (вместо 7,4 тысячи рублей).
Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость эвакуации составит 50,6 тысячи рублей (вместо 49,2 тысячи рублей).
Льготная стоимость суток хранения для транспорта категории А с 1 января составит 540 рублей, категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн, – 1 050 рублей, категории D (свыше 3,5 тонн), категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей.
В ведомстве отметили, что стоимость эвакуации для водителей легковых машин будет на 40% ниже фактической суммы, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины.
"Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа", — говорится в сообщении.
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