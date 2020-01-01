Внезапно воспламенившийся автомобиль завелся без водителя и учинил ДТП

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с воспламенившимся В Сети появилось видео с воспламенившимся автомобилем , в котором произвольно завелся двигатель, после чего машина поехала без водителя, врезавшись во впереди стоящий автомобиль. Кадры опубликованы на ютьюб-канале ViralHog

Отмечается, что инцидент произошел на католическое Рождество в словенской столице Любляне.

"Я гулял у реки и увидел огонь, поэтому начал снимать", — пояснил автор ролика.

Как отметили комментаторы видеоролика, воспламенился автомобиль марки BMW, мини-модели которой в 2018 году отзывали по всему миру из-за опасности возгорания. Юзеры предположили, что запечатленное на видео авто не попало под отзыв.

Также пользователи видеохостинга раскритиковали автора ролика за то, что он просто снимал горящую машину и не принял мер для тушения огня.