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Внезапно воспламенившийся автомобиль завелся без водителя и учинил ДТП
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РИА Новости

Внезапно воспламенившийся автомобиль завелся без водителя и учинил ДТП

05:58 01.01.2020
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с воспламенившимся автомобилем, в котором произвольно завелся двигатель, после чего машина поехала без водителя, врезавшись во впереди стоящий автомобиль. Кадры опубликованы на ютьюб-канале ViralHog.
Отмечается, что инцидент произошел на католическое Рождество в словенской столице Любляне.
"Я гулял у реки и увидел огонь, поэтому начал снимать", — пояснил автор ролика.
Как отметили комментаторы видеоролика, воспламенился автомобиль марки BMW, мини-модели которой в 2018 году отзывали по всему миру из-за опасности возгорания. Юзеры предположили, что запечатленное на видео авто не попало под отзыв.
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Также пользователи видеохостинга раскритиковали автора ролика за то, что он просто снимал горящую машину и не принял мер для тушения огня.
Кроме того, один из комментаторов выразил недоумение из-за того, что на место инцидента вместо пожарных прибыла полиция.
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