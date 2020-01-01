Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T05:53+0300
https://ria.ru/20200101/1563056893.html
Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания
https://cdn24.img.ria.ru/images/156190/60/1561906038_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_d01fa1a0c4130175858c2b53c1fc6fb4.jpg
РИА Новости

Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания

05:53 01.01.2020
332
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений КНДР о новом оружии заявил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, которые дал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
"Думаю, что он человек слова", - сказал Трамп журналистам пула, говоря о Ким Чен Ыне.
Трамп также вновь заявил, что рассчитывает получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу, но не не пояснил, почему.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передало агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи. Он также заявил, что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
02:30
Ким Чен Ын заявил об "увеличивающейся мощи" КНДР и "беспомощности" США
150100
Обсудить 0
Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил об "увеличивающейся мощи" КНДР и "беспомощности" США
Военный парад в Пхеньяне
КНДР не будет односторонне соблюдать мораторий на ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на заявления КНДР о разработке стратегического оружия
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не исключил изменения планов визита на Украину
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему "все равно", будут ли его судить в сенате
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Президент США Дональд Трамп
Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев
Полиция у здания суда в городе Хэфэй, провинция Аньхой, КНР
США призвали Китай освободить осужденного пастора
Президент США Дональд Трамп
Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
В центре Москвы восемь человек спасли из горящего дома
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произносит речь в столице страны Тегеране. 1 января 2020
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Протестующие у посольства США в Багдаде
Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили пленум ЦК партии КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния