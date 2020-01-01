Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

"Я не думаю, что это будет хорошей идеей для Ирана ... Не предвижу, чтобы подобное случилось", - заявил Трамп журналистам пула в ответ на соответствующий вопрос.

Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до 4 тысяч военнослужащих.