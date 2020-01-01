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Российские авиакомпании начнут оснащать самолеты видеокамерами
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РИА Новости

Российские авиакомпании начнут оснащать самолеты видеокамерами

05:45 01.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСалон пассажирского самолета
Салон пассажирского самолета
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Салон пассажирского самолета. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские авиакомпании начнут оснащать самолеты видеокамерами и передающим оборудованием, соответствующий приказ Минтранса РФ вступил в силу 1 января.
Согласно приказу, российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года - поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года - все свои самолеты.
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Камеры на борту нужны для обеспечения безопасности, в частности, антитеррористической. Среди негативных эффектов, которые возникают из-за их отсутствия, Минтранс называл угрозу совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также материальный ущерб.

Готовы ли авиакомпании?

Авиакомпании неоднократно подвергали критике эту инициативу. В частности, перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования на борт, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости билетов.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре предложила отложить обязательную установку видеокамер в самолетах на пять лет. Как отмечал тогда заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Владимир Гаенко, необходимая для передачи видеоизображения инфрастуктура сейчас отсутствует.
"Непонятно, чем оснастить, непонятно, в каком формате записывать, непонятно, по каким каналам передавать и куда. То есть соответствующей инфраструктуры нет, поэтому требование к авиакомпаниям заведомо невыполнимо", - отмечал Гаенко.
Он также сообщал, ссылаясь на данные завода-производителя, что стоимость оснащения одного самолета составит порядка 282 тысяч долларов США, а стоимость оснащения всего парка - порядка 100 миллионов долларов.
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АэрофлотМинистерство транспорта РФРоссияЭкономика
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