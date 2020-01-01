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В России начинается очередной этап либерализации валютного контроля
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РИА Новости

В России начинается очередной этап либерализации валютного контроля

05:37 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России 1 января вступают в силу законодательные изменения, запускающие очередной этап либерализации валютного контроля: полностью отменяются требования о репатриации (возврате) из-за рубежа рублевой выручки по несырьевым товарам.
Власти проводят либерализацию валютного контроля в рамках дедолларизации российской экономики и расширения объемов несырьевого экспорта. Уже принятые и обсуждаемые меры позволяют расширить использование валюты РФ в международных расчетах, активизируют использование российского рубля нерезидентами, пояснял ранее первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
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До изменений российские экспортеры обязаны были зачислять валюту, полученную в оплату товаров, на свои счета в российских банках в оговоренные в контрактах сроки. Перевод выручки в российские банки требует оплаты комиссии и времени, а нарушение требований чревато большими штрафами, пояснял РИА Новости управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. В Минфине РФ вообще называли действующее требование по репатриации "рудиментом" советской системы валютного контроля.
Следующим этапом, согласно принятым законодательным изменениям, станет постепенная отмена репатриации рублевой выручки уже по сырьевому экспорту. С 1 января 2021 года такое послабление валютного законодательства в отношении сырьевого экспорта будет составлять не более 10% суммы внешнеторгового договора, а полная отмена наступит с 1 января 2024 года.
"Закон снизит административные издержки и облегчит жизнь добросовестных экспортеров. Вместе с правительством мы продолжим активную работу над снятием финансовых и административных ограничений для экспортеров. Также мы надеемся, что в обозримом будущем удастся в целом декриминализовать такое нарушение, как невозврат валютной выручки", - заявил РИА Новости гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится также законопроект, который смягчает административную ответственность за невозврат валютной выручки. Штрафы будут дифференцированы в зависимости от того, в какой валюте произошел невозврат. Кроме того, озвучивались идеи, в том числе от министерства финансов РФ, о том, чтобы отменить две статьи Уголовного кодекса - 193 (невозврат из-за границы средств в иностранной валюте или рублях) и 193.1 (переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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