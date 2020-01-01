В России начинается очередной этап либерализации валютного контроля

Следующим этапом, согласно принятым законодательным изменениям, станет постепенная отмена репатриации рублевой выручки уже по сырьевому экспорту. С 1 января 2021 года такое послабление валютного законодательства в отношении сырьевого экспорта будет составлять не более 10% суммы внешнеторгового договора, а полная отмена наступит с 1 января 2024 года.

"Закон снизит административные издержки и облегчит жизнь добросовестных экспортеров. Вместе с правительством мы продолжим активную работу над снятием финансовых и административных ограничений для экспортеров. Также мы надеемся, что в обозримом будущем удастся в целом декриминализовать такое нарушение, как невозврат валютной выручки", - заявил РИА Новости гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится также законопроект, который смягчает административную ответственность за невозврат валютной выручки. Штрафы будут дифференцированы в зависимости от того, в какой валюте произошел невозврат. Кроме того, озвучивались идеи, в том числе от министерства финансов РФ, о том, чтобы отменить две статьи Уголовного кодекса - 193 (невозврат из-за границы средств в иностранной валюте или рублях) и 193.1 (переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).