В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые актуализированные критерии установления инвалидности детям и взрослым вступают в силу в 2020 году.
В Минтруде отметили, что с учетом результатов пилотного проекта и совместной работы с главными внештатными специалистами и главными внештатными детскими специалистами Минздрава России были утверждены новые классификации и критерии. Они будут использоваться при проведении медико-социальной экспертизы с 1 января 2020 года.
18 декабря 2019, 17:23Глава ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться из учреждений МСЭ
Критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и россиян от 18 лет.
Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление правительства, которым вводятся ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, получивших инвалидность из-за ран, полученных в ходе контртеррористических операций 1999 года в Дагестане.
Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности – инвалидность вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана.
30 декабря 2019, 13:20Что изменится в России c 1 января 2020 года