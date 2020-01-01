В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские семьи в 2020 году смогут воспользоваться пакетом новых мер, направленных на поддержку рождаемости, правительство также приняло решение возобновить индексацию материнского капитала , включая его неиспользованные остатки.

Согласно данным Росстата , естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за 11 лет. Комментируя эти данные, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что это связано со снижением числа женщин в репродуктивном возрасте. Он также пояснил, что стимулирование рождаемости и поддержка семьи в такой серьезной ситуации требуют все новых мер, ряд из которых вступит в силу уже в 2020 году.

В частности, с 1 января 2020 года увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Воспользоваться этим видом поддержки смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Одним из наиболее важных решений стало возобновление индексации материнского капитала в 2020, его размер составит 466 617 рублей. Проиндексированы будут и неиспользованные части маткапитала.

Также с 1 января отменяется ежемесячная компенсационная выплата в 50 рублей, которая назначалась, в том числе матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Но те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на выплаты.

Расширяется число регионов, которым из федерального бюджета софинансируют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, в программу войдут все без исключения регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.

Новацией также является увеличение на 1 тысячу рублей родового сертификата. Эти деньги пойдут на оплату психологической поддержки женщинам, что способствует снижению числа абортов.