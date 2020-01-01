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В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
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РИА Новости

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

05:22 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщины с колясками
Женщины с колясками
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Женщины с колясками. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские семьи в 2020 году смогут воспользоваться пакетом новых мер, направленных на поддержку рождаемости, правительство также приняло решение возобновить индексацию материнского капитала, включая его неиспользованные остатки.
Согласно данным Росстата, естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за 11 лет. Комментируя эти данные, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что это связано со снижением числа женщин в репродуктивном возрасте. Он также пояснил, что стимулирование рождаемости и поддержка семьи в такой серьезной ситуации требуют все новых мер, ряд из которых вступит в силу уже в 2020 году.
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В частности, с 1 января 2020 года увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Воспользоваться этим видом поддержки смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
Одним из наиболее важных решений стало возобновление индексации материнского капитала в 2020, его размер составит 466 617 рублей. Проиндексированы будут и неиспользованные части маткапитала.
Также с 1 января отменяется ежемесячная компенсационная выплата в 50 рублей, которая назначалась, в том числе матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Но те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на выплаты.
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Расширяется число регионов, которым из федерального бюджета софинансируют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, в программу войдут все без исключения регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.
Новацией также является увеличение на 1 тысячу рублей родового сертификата. Эти деньги пойдут на оплату психологической поддержки женщинам, что способствует снижению числа абортов.
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей, что на 21 тысячу больше, чем в 2019 году. Также максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет составлять 27,9 тысячи рублей ежемесячно.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Материнский капиталМинистерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбществоЭкономика
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