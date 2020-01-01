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Студентов освободили от выплаты НДФЛ на материальную помощь
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РИА Новости

Студентов освободили от выплаты НДФЛ на материальную помощь

05:00 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон, освобождающий студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, ассистентов-стажеров образовательных организаций от уплаты налога на доход физических лиц с материальной помощи от образовательных учреждений в пределах 4 тысяч рублей, вступает в силу 1 января.
Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в конце сентября.
Документ был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, материальная помощь – это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает Яровая.
"Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса РФ... изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: "суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам", - говорится в документе.
Кроме того, с 1 января в силу вступает приказ Минобрнауки, дающий возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов ряду льготных категорий граждан, среди которых дети-сироты и дети-инвалиды I-II групп, а также военным, проходящим службу по контракту сроком не менее трех лет или поступающим по рекомендациям командиров.
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Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Министерство образования и науки РФГосдума РФИрина ЯроваяВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбществоЭкономика
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