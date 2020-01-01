В России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек в С 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ

До 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную.

Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя - такой процесс не предусмотрен законом.

Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Сотрудники, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде.

Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Переход на электронные трудовые будет мониторить Роструд

Министерство труда и социальной защиты также планирует провести эксперимент по введению электронного кадрового документооборота с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Согласно действующим законам, ряд документов должен заключаться в письменном виде, либо работник должен ознакомиться с ними под роспись. Сюда входит трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие.