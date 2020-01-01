Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T08:24+0300
https://ria.ru/20200101/1563056566.html
В России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b24dea8eed53454d92a81f5502f9ac01.jpg
РИА Новости

В России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек

04:54 01.01.2020 (обновлено: 08:24 01.01.2020)
600
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ.
До 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную.
Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя - такой процесс не предусмотрен законом.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Работа отдела кадров
29 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат
Сотрудники, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде.
Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Переход на электронные трудовые будет мониторить Роструд.
Министерство труда и социальной защиты также планирует провести эксперимент по введению электронного кадрового документооборота с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
Согласно действующим законам, ряд документов должен заключаться в письменном виде, либо работник должен ознакомиться с ними под роспись. Сюда входит трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие.
Предполагается, что в рамках эксперимента такие документы можно будет создавать в электронном виде без бумажных копий. Но при необходимости работники смогут получить необходимые документы по запросу в трехдневный срок в удобной для них форме.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
400008
Обсудить 0
Министерство труда и социальной защиты РФРострудПенсионный фонд РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Российские рубли
В России выросли пенсии и МРОТ
Заседание Совета безопасности ООН
В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств
Готовое елочное украшение, изготовленное на фабрике Стиль Студия в Москве
Наступление Нового 2020 года в странах мира по московскому времени
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Склад аварийных автомобилей
В России вырос утилизационный сбор на автомобили
Члены отряда самообороны в Дагестане
В Дагестане участники отрядов самообороны получат ветеранские льготы
Банкноты номиналом 5000 рублей
В России начинается очередной этап либерализации валютного контроля
Бессонница
Врач рассказал, чем опасны бессонные ночи
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Женщины с колясками
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
Товарный знак органической продукции
В России вступает в силу закон об органической продукции
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Налоговые новации 2020 года: что ждет россиян и бизнес
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния